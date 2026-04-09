Російський удар по Запоріжжю: у відділенні Нової пошти згоріли понад 150 посилок

Уночі 9 квітня російські війська атакували Запоріжжя та область ударними дронами. Внаслідок влучання знищено відділення Нової пошти.

Про це повідомили в пресслужбі Нової пошти.

За попередніми даними, по відділенню Нової пошти у Новомиколаївці росіяни завдали удару безпілотником “Герань-2”. Спалахнула пожежа, будівля знищена. Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки відділення вночі було зачинене.

Водночас згоріли понад 150 відправлень. У компанії повідомили, що вже зв’язуються з клієнтами, чиї посилки перебували у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам становить близько 300 тис. грн.

Найближчим часом поряд зі знищеним відділенням планують встановити мобільний пункт для відновлення роботи пошти.