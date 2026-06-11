Трамп пригрозив Ірану новими ударами — ціни на нафту поповзли вгору

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати “дуже сильно вдарять по Ірану сьогодні ввечері”. Також він оголосив про намір встановити контроль над островом Харк — головним нафтовим вузлом Ірану.

Про це пише Reuters.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що військові можливості Ірану нібито були значною мірою знищені, а Тегеран “занадто довго вів переговори щодо угоди”.

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За даними Reuters, одночасно активізувалися непрямі переговори між США та Іраном щодо попередньої мирної домовленості. Водночас нове загострення поставило під сумнів швидке завершення війни, яка триває понад три місяці. Раніше МЗС Ірану заявило, що перемир’я, погоджене на початку квітня, фактично втратило чинність через останні американські удари.

За інформацією іранських джерел, переговори тривають, однак залишаються невирішені питання, серед яких механізм розморожування іранських активів.

У четвер США повідомили про удари по системах військового спостереження, зв’язку та протиповітряної оборони Ірану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про атаки на американські військові об’єкти у Кувейті, Бахрейні та Йорданії.

На тлі заяв Трампа про можливі нові удари та контроль над нафтовою інфраструктурою Ірану світові ціни на нафту пішли вгору.