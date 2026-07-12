        Суспільство

        В Україні на початку тижня потеплішає: де у понеділок пройдуть дощі

        Сергій Бордовський
        12 Липня 2026 21:01
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        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook

        У понеділок, 13 липня, температура повітря в Україні переважно становитиме від +22 до +28 градусів. Водночас у смузі від Закарпаття через Вінниччину та Черкащину до Сумщини буде прохолодніше – близько +18…+21 градуса.

        Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

        Дощі у понеділок очікуються у західних і північних областях. Місцями опади можливі також у центральній частині країни та на півдні Одеської області.

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        На решті території України істотних опадів не прогнозують.

        У Києві вранці та вдень може посилитися північно-західний вітер. У другій половині дня або ввечері у столиці очікується дощ.

        Температура повітря в Києві становитиме близько +25 градусів.

        За словами Діденко, від вівторка в Україні розпочнеться поступове потепління. Воно буде комфортним, без надмірної спеки.


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