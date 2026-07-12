У Кремлі можуть розглядати 5-6 сценаріїв нападу або провокацій проти Європи — Мусієнко

Російське керівництво може розглядати щонайменше 5-6 сценаріїв можливих дій проти країн Європи та НАТО. Серед них можуть бути ракетно-дронові удари, застосування сухопутних військ, провокації під чужим прапором і перевірка європейських систем ППО.

Таку оцінку висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, Росія може готувати різні варіанти перевірки обороноздатності та єдності Північноатлантичного альянсу.

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“Я думаю, що там 5-6 планів точно є”, – заявив Мусієнко.

Один зі сценаріїв може передбачати масоване застосування ракет, ударних безпілотників і далекобійної артилерії. Також Москва теоретично може розглядати використання сухопутних підрозділів.

Іншим варіантом можуть стати провокації та операції під чужим прапором. За оцінкою аналітика, російські військові або диверсанти можуть використати форму Польщі, Литви чи Естонії, щоб видати свої дії за операцію іншої держави.

Метою таких провокацій може бути створення хаосу, поширення дезінформації та перевірка реакції країн НАТО.

Окремий сценарій, за словами Мусієнка, може передбачати запуск безпілотників углиб території європейських держав. Таким чином Росія здатна перевіряти швидкість реагування, розташування та можливості систем протиповітряної оборони.

Такі дії також можуть бути спрямовані на визначення того, наскільки узгоджено діятимуть союзники у разі порушення повітряного простору однієї з країн Альянсу.

Водночас слова про “5-6 планів” є особистою оцінкою аналітика. Він не посилався на документи Кремля або підтверджені розвідувальні дані про вже затверджений план нападу на Європу.