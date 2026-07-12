Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро людей поранені

Російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали п’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та інші об’єкти.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Найбільше атак зафіксували у Нікопольському районі. Під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоповерхові й приватні будинки, господарські споруди та магазин. Один гараж зруйнований.
Окрім чотирьох людей, які постраждали вдень, поранення дістала 69-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
На Криворіжжі російські війська атакували Кривий Ріг і Зеленодольську громаду. Там пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автомобіль.
У П’ятихатській громаді Кам’янського району внаслідок атаки загорілося поле з пшеницею.
У Межівській громаді Синельниківського району виникла пожежа у приватному будинку.