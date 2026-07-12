Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро людей поранені

Досвід Харкова можуть поширити на інші міста: заява Зеленського після зустрічі з Тереховим

Трагедія у Вишневому: в Укроборонпромі звільнили керівників двох підприємств

На Криворіжжі російські війська атакували Кривий Ріг і Зеленодольську громаду. Там пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автомобіль.

Найбільше атак зафіксували у Нікопольському районі. Під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали п’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та інші об’єкти.