Польща передала Україні лише п’ять ракет Patriot, а в разі загрози може отримати 50 від США та НАТО

Польща передала Україні п’ять протиракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Натомість Варшава домовилася зі США та НАТО, що у разі безпосередньої загрози отримає вдесятеро більше ракет і додаткові системи протягом першої доби.

Про це повідомили польські видання Defence24 і Rzeczpospolita.

Міністерство національної оборони Польщі офіційно підтвердило передачу Україні ракет для Patriot, однак спочатку не розкривало їхню кількість. За даними ЗМІ, йдеться про п’ять перехоплювачів PAC-3 MSE, призначених насамперед для боротьби з балістичними ракетами.

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Рішення ухвалили на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Європейського командування Збройних сил США та Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Передачу попередньо узгодили з іншими державами, які використовують системи Patriot із ракетами PAC-3.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава домовилася зі Сполученими Штатами та керівництвом НАТО про компенсаційний механізм.

За його словами, якщо для Польщі виникне реальна загроза, союзники мають протягом першої доби передати їй удесятеро більше ракет і відповідних систем, ніж країна надала Україні.

Таким чином, якщо повідомлення про передачу п’яти ракет є точним, потенційна допомога Польщі може становити до 50 перехоплювачів. Водночас це не означає негайного постачання 50 ракет: домовленість має діяти лише у разі виникнення загрози для польської території.

У польському Міноборони наголосили, що передача боєприпасів не послабила обороноздатність країни. Польща є однією із шести держав НАТО, які експлуатують Patriot із ракетами PAC-3.

Ракети PAC-3 MSE є особливо важливими для України на тлі посилення російських ударів балістичними ракетами та дефіциту перехоплювачів для систем Patriot. Західні союзники шукають можливості оперативно поповнити українські запаси, поки нарощування виробництва потребує значного часу.