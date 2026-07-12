Зеленський анонсував відставку Свириденко та оновлення уряду і правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів. За його словами, перестановки мають забезпечити реалізацію нової політичної стратегії України у зовнішній та внутрішній політиці.

Зеленський заявив, що за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом.

Серед ключових напрямків президент назвав відносини зі Сполученими Штатами, домовленості щодо ліцензій на виробництво систем Patriot, двосторонню безпекову співпрацю та європейський антибалістичний проєкт.

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Окрему увагу Україна планує приділити руху до членства в Європейському Союзі, поглибленню економічних, політичних і культурних зв’язків із ЄС, а також відносинам із сусідніми державами.

“Особливо це стосується Польщі та Угорщини”, — зазначив Зеленський.

До пріоритетів також увійшли співпраця з країнами Близького Сходу та Перської затоки, Китай і міжнародні організації, здатні впливати на глобальні рішення та допомогти завершити російську війну проти України.

У внутрішній політиці президент закликав посилити роботу у прифронтових і прикордонних областях, які щодня зазнають російських ударів. Він також заявив про необхідність збільшити постачання армії зброї та всіх типів дронів.

Ще одним важливим напрямком Зеленський назвав підготовку до зими. За його словами, Україна має бути готовою до всіх можливих загроз, а трансформацію державних компаній, від яких залежить стійкість країни, необхідно прискорити.

Окремої уваги потребуватимуть домовленості з партнерами щодо відновлення України.

Зеленський повідомив, що обговорив майбутні зміни з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та дійшов висновку, що для реалізації нової стратегії необхідне оновлення Кабінету Міністрів.

Президент подякував Свириденко за роботу на посаді глави уряду та запропонував їй очолити новий важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером. Який саме напрямок ідеться, він не уточнив.

“Розраховую, що разом із парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів”, — заявив Зеленський.