М’яч міг зачепити трос камери: чому Норвегія протестувала проти гола Англії

На чемпіонаті світу-2026 з футболу сформувалася друга півфінальна пара — Англія зіграє проти чинного чемпіона світу Аргентини. Обидві збірні здобули перемоги у чвертьфіналах лише в додатковий час.

Про це пише Суспільне Спорт.

Англія перемогла Норвегію з рахунком 2:1. Норвежці першими вийшли вперед, однак у компенсований час першого тайму Джуд Беллінгем зрівняв рахунок, а в овертаймі англійці забили переможний м’яч.

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Гол Беллінгема спричинив суперечки. Після удару від воріт м’яч різко змінив траєкторію, і норвезька сторона заявила, що він міг торкнутися троса системи Spidercam над полем.

New Side Angle of England First Goal || Clearly touches the cable… 🇳🇴 pic.twitter.com/oqVnEYpJQz — HallalPlaysOnly (@excellsheet) July 12, 2026

За правилами в такому разі арбітр мав би зупинити гру та поновити її спірним м’ячем. Суддя, однак, не зафіксував контакту й зарахував гол.

У ФІФА пояснили, що вбудований у м’яч мікрочіп, який фіксує контакти до 500 разів на секунду, не виявив жодного дотику до стороннього об’єкта.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Головний тренер Норвегії Столе Солбаккен із цим не погодився. За його словами, зміна траєкторії була очевидною, хоча арбітр повідомив, що не бачив контакту й не отримував відповідного сигналу від системи.

У другому чвертьфіналі Аргентина перемогла Швейцарію — 3:1. Після основного часу рахунок був нічийним, однак у овертаймі аргентинці скористалися чисельною перевагою після вилучення Бреля Емболо.

Переможні голи забили Хуліан Альварес і Лаутаро Мартінес. Ліонель Мессі цього разу не відзначився забитим м’ячем, але асистував Алексісу Макаллістеру під час першого гола.

Аргентина вдруге поспіль вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Для Англії це перший вихід до цієї стадії за вісім років.

У півфіналах 14 липня Франція зіграє з Іспанією, а 15 липня Англія зустрінеться з Аргентиною. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.