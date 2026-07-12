У США раптово помер впливовий республіканець і союзник України Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби. Політику, який був одним із найпослідовніших прихильників України в Конгресі США, виповнився 71 рік.

Про смерть сенатора повідомив його офіс.

“Увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер після нетривалої та раптової хвороби. Родина сенатора вдячна за молитви й просить поважати її приватність у цей надзвичайно складний період”, — йдеться у заяві.

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Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті США з 2003 року. Його обирали до верхньої палати Конгресу у 2002 році, після чого він тричі переобирався — у 2008, 2014 та 2020 роках.

Він був відомий жорсткою позицією у питаннях національної безпеки та зовнішньої політики. До приходу в Сенат Грем служив військовим юристом і понад три десятиліття перебував у складі Військово-повітряних сил США, завершивши службу у званні полковника резерву.

У 2016 році Грем брав участь у президентських перегонах і спочатку був різким критиком Дональда Трампа. Згодом він став одним із найближчих політичних союзників Трампа у Конгресі.

Для України Грем був відомий як активний прихильник військової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Він неодноразово відвідував Київ після початку повномасштабного вторгнення та закликав збільшувати оборонні можливості України й економічний тиск на Москву.

10 липня, за день до смерті, Грем перебував у Києві та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Тоді він повідомив про домовленість із адміністрацією Трампа щодо просування законопроєкту, який передбачає санкції проти країн, що купують російські нафту й газ та фінансують російську воєнну машину. Це був його десятий візит до української столиці.