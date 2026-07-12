Нічна атака дронів на Харків: 12 постраждалих, пошкоджені будинки, бізнес-центри та автомобілі

У ніч проти 12 липня російські війська атакували безпілотниками кілька районів Харкова. Унаслідок ударів постраждали 12 людей, серед них 14-річна та 16-річна дівчата.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання дронів зафіксували у Шевченківському, Київському та Немишлянському районах міста. У Київському районі після удару спалахнула пожежа в гаражному кооперативі.

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За словами Терехова, у Шевченківському районі були пошкоджені понад 20 житлових будинків.

За уточненими даними ОВА, внаслідок атаки у Харкові постраждали 12 людей. 14-річна дівчина зазнала поранень, а у 16-річної дівчини діагностували гостру реакцію на стрес.

У місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, торговельний павільйон, кав’ярня, пункт велопрокату, три бізнес-центри, склад, АЗС, шиномонтаж, автосервіс, автомийка та гараж.

Також пошкоджені дев’ять автомобілів.

Загалом протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області. У регіоні постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.