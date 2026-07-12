Росіяни атакували підрозділ ДСНС у Богодухові: поранені троє рятувальників

У ДСНС наголосили, що російські війська вкотре цілеспрямовано атакували людей, які рятують постраждалих і ліквідовують наслідки обстрілів.

За даними відомства, російські війська застосували безпілотник типу “Молнія”. Він влучив у землю поблизу будівлі пожежно-рятувального підрозділу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Богодухові Харківської області російський безпілотник атакував територію пожежно-рятувальної частини. Унаслідок удару постраждали троє працівників ДСНС, двох із них госпіталізували.