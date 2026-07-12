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        Росіяни атакували підрозділ ДСНС у Богодухові: поранені троє рятувальників

        Сергій Бордовський
        12 Липня 2026 14:50
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        У Богодухові Харківської області російський безпілотник атакував територію пожежно-рятувальної частини. Унаслідок удару постраждали троє працівників ДСНС, двох із них госпіталізували.

        Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        На Харківщині дрон “Молнія” вдарив по пожежно-рятувальній частині / Фото: ДСНС

        За даними відомства, російські війська застосували безпілотник типу “Молнія”. Він влучив у землю поблизу будівлі пожежно-рятувального підрозділу.

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        Двоє рятувальників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні.

        Ще одному працівнику ДСНС медичну допомогу надали на місці.

        У ДСНС наголосили, що російські війська вкотре цілеспрямовано атакували людей, які рятують постраждалих і ліквідовують наслідки обстрілів.


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