У Харкові дрони пошкодили дитсадок, банк і житлові будинки: фото наслідків

У ніч проти 12 липня російські війська масовано атакували Харків безпілотниками, попередньо типу “Герань-2”. У Шевченківському районі постраждали троє людей, а серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, дитсадок, банк і 15 автомобілів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Харкові дрони пошкодили дитсадок, банк і житлові будинки / Фото: Прокуратура, соцмережі

За даними слідства, удар по місту розпочався близько 03:15.

У Шевченківському районі 64-річний чоловік дістав осколкові поранення. Його госпіталізували.

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62-річна жінка зазнала легких травм від уламків скла, а у 16-річної дівчини медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Унаслідок атаки пошкоджені торговельний павільйон, кав’ярня, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки та дитячий садок.

Також руйнувань зазнали приміщення шиномонтажу, автосервісу й автомийки, пошкоджені 15 автомобілів.

У Київському районі дрон пошкодив гаражний бокс.

Шевченківська та Київська окружні прокуратури Харкова розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.