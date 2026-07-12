        Суспільство

        Заради потреб ВПК: у РФ батьки школярів масово скаржаться на відмови у прийомі до 10-х класів

        Сергій Бордовський
        12 Липня 2026 16:19
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        Учні ПТУ / Фото: росЗМІ
        Учні ПТУ / Фото: росЗМІ

        У кількох регіонах Росії школи масово відмовляють випускникам 9-х класів у зарахуванні до старшої школи, навіть якщо вони мають високі оцінки. У Центрі протидії дезінформації вважають, що так Кремль намагається спрямувати підлітків до технікумів і ПТУ, щоб забезпечити кадрами підприємства військово-промислового комплексу.

        Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

        За даними ЦПД, батьки школярів одразу в кількох регіонах РФ почали масово скаржитися на відмови приймати дітей до 10-х класів.

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        Під відсів, як стверджують у Центрі, потрапляють навіть підлітки з високими оцінками в атестатах.

        Батькам нібито натякають, що рішення ухвалюють “за наказом згори”. Дітей намагаються спрямувати до закладів професійної та середньої спеціальної освіти, оскільки російській державі бракує працівників робітничих спеціальностей.

        У ЦПД заявили, що після завершення навчання таких випускників можуть відправляти на підприємства російського ВПК, які працюють на забезпечення війни проти України.

        Ті ж молоді люди, яким вдається вступити до університетів, за даними Центру, стають об’єктом активного вербування з боку Міністерства оборони РФ.

        “Режиму не потрібні освічені люди, він потребує робочих рук біля верстатів і “гарматного м’яса” в окопах”, — наголосили у ЦПД.

        У Центрі протидії дезінформації вважають, що обмеження доступу росіян до вищої освіти є частиною системної політики Кремля, спрямованої на підтримку затяжної війни.


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