Заради потреб ВПК: у РФ батьки школярів масово скаржаться на відмови у прийомі до 10-х класів

У кількох регіонах Росії школи масово відмовляють випускникам 9-х класів у зарахуванні до старшої школи, навіть якщо вони мають високі оцінки. У Центрі протидії дезінформації вважають, що так Кремль намагається спрямувати підлітків до технікумів і ПТУ, щоб забезпечити кадрами підприємства військово-промислового комплексу.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, батьки школярів одразу в кількох регіонах РФ почали масово скаржитися на відмови приймати дітей до 10-х класів.

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Під відсів, як стверджують у Центрі, потрапляють навіть підлітки з високими оцінками в атестатах.

Батькам нібито натякають, що рішення ухвалюють “за наказом згори”. Дітей намагаються спрямувати до закладів професійної та середньої спеціальної освіти, оскільки російській державі бракує працівників робітничих спеціальностей.

У ЦПД заявили, що після завершення навчання таких випускників можуть відправляти на підприємства російського ВПК, які працюють на забезпечення війни проти України.

Ті ж молоді люди, яким вдається вступити до університетів, за даними Центру, стають об’єктом активного вербування з боку Міністерства оборони РФ.

“Режиму не потрібні освічені люди, він потребує робочих рук біля верстатів і “гарматного м’яса” в окопах”, — наголосили у ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що обмеження доступу росіян до вищої освіти є частиною системної політики Кремля, спрямованої на підтримку затяжної війни.