Дві третини США накрила потужна спека: температура сягатиме +41°C

До двох третин континентальної території США охопила масштабна хвиля небезпечної спеки. У деяких штатах температура сягатиме близько +41 градуса, а надзвичайно спекотна погода може зберігатися щонайменше тиждень.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських метеорологів.

Причиною аномальної погоди став потужний “тепловий купол” – область високого атмосферного тиску, яка утримує гаряче повітря над значною частиною країни та перешкоджає надходженню прохолодніших повітряних мас.

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Найсильнішу спеку прогнозують на заході США, у районі Великих рівнин та у південно-західних штатах. У багатьох регіонах температура буде на 8-14 градусів вищою за кліматичну норму.

У штаті Юта оголосили попередження про екстремальну спеку. В окремих районах температура може перевищити +40 градусів, а попередження діятимуть до ранку 14 липня.

Синоптики очікують, що під час нинішньої хвилі спеки у США можуть повторити або перевищити понад 90 місцевих температурних рекордів. Близько двох третин із них стосуватимуться аномально високих нічних температур.

У деяких районах Техасу та Флориди температура вночі може не опускатися нижче +27 градусів. Метеорологи попереджають, що відсутність нічної прохолоди особливо небезпечна для здоров’я, оскільки організм не встигає відновитися після денної спеки.

Жителям радять обмежити перебування просто неба, пити достатньо води та проводити більше часу у прохолодних приміщеннях. Найбільша небезпека загрожує літнім людям, дітям, бездомним і людям із хронічними захворюваннями.

Спека також посилює загрозу природних пожеж у посушливих районах. У Каліфорнії на тлі високої температури та сухої погоди вже спалахнула велика лісова пожежа, через яку оголошували евакуацію.