Reuters: У Кремлі говорять про високу ймовірність ескалації війни найближчими місяцями

Російський диктатор Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Києвом і може піти на ескалацію війни. Нещодавні удари українських дронів по російських НПЗ і портах лише посилили його рішучість продовжувати бойові дії.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, близькі до Кремля.

Президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів про мир із Києвом, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що врегулювання війни є ближчим, ніж здається.

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Двоє співрозмовників агентства заявили на умовах анонімності, що Путін, імовірно, піде на ескалацію конфлікту. Один із них, який регулярно зустрічається з російським президентом, оцінив ймовірність ескалації в найближчі місяці як “високу”.

За словами одного з джерел, Путін “уперся” в досягненні ключової мети — захопленні решти Донбасу, де російське просування цього року сповільнилося. Це саме джерело повідомило, що Путін нещодавно розкритикував групу радників, які пропонували компроміс на основі припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Друге джерело заявило, що Путін вірить у швидке захоплення Донбасу.

У Кремлі у відповідь на запит Reuters заявили, що Росія “готова до мирного врегулювання”, але має достатньо можливостей, щоб “діяти самостійно” і продовжувати так звану спеціальну військову операцію.

Високопоставлений український посадовець у коментарі агентству сказав, що розвідувальні дані Києва останніми місяцями свідчать не про підготовку Путіна до миру, а про подальші кроки у війні. Йдеться, зокрема, про нові операції в Україні або можливий напад на іншу європейську країну.

Деякі західні військові аналітики вважають, що для захоплення Донбасу Росії може знадобитися обов’язковий призов чоловіків призовного віку. Такий крок є політично непопулярним, і Путін неохоче вдавався до нього від початку війни.

Reuters зазначає, що російські військові експерти дедалі частіше публічно обговорюють ескалацію, зокрема можливість ударів по європейських цілях, таких як бази НАТО в країнах Балтії.

За словами Джека Вотлінга з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні, Росія могла б спробувати посіяти напруження всередині НАТО через поодинокі атаки. Він вважає, що Москва не прагнула б війни з НАТО, але могла б використати такі дії, щоб розділити Альянс щодо відповіді.

Повторні удари по нафтопереробних заводах, портах і сховищах у Росії та на окупованих територіях України вже спричинили серйозний дефіцит пального. Вплив війни дедалі відчутніше доходить до мільйонів росіян.

Водночас нещодавні успіхи України, за словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, зробили його більш розлюченим і рішучим дати жорстку відповідь. За останній тиждень російські війська здійснили дві великі атаки дронами та ракетами по Україні, зокрема по Києву. Внаслідок ударів загинули десятки цивільних. Москва заявила, що атакувала військові цілі.

Минулого тижня Путін, виступаючи перед генералами, сказав, що через удари України по енергетичній інфраструктурі Росія прагнутиме захопити більше українських територій уздовж кордону за межами Донбасу як “зону безпеки”.

Ескалація може початися зі знищення 30 великих промислових об’єктів в Україні, зокрема металургійного заводу та Одеського порту. На думку колишнього чиновника Міноборони РФ Андрія Ільницького, наступною фазою можуть бути удари по базах НАТО в країнах Балтії та Румунії, а також по об’єктах у ЄС, які виробляють далекобійні дрони й ракети для України.

На цьому тлі російське просування на фронті залишається повільним. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, від початку повномасштабного вторгнення близько двох мільйонів військових були вбиті, поранені або зникли безвісти, з них 1,4 мільйона — росіяни. Жодна зі сторін не оприлюднює дані про військові втрати.

Останніми тижнями російські війська просуваються в напрямку Костянтинівки — одного з міст українського “поясу фортець” у Донецькій області. 3 липня Путін заявив, що Росія захопила Костянтинівку, однак Україна це заперечила.

Під час розмови з Трампом наступного дня Путін намагався переконати його, що Росія візьме решту п’ятої частини Донецької області, яку Україна все ще контролює.

За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, контроль над Донбасом для російського президента є питанням принципу, оскільки йому “потрібна якась перемога”.