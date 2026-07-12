Соратниця Трампа припустила, що Ліндсі Грема могли отруїти Росія або Іран

Американська ультраправа активістка, блогерка та соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер припустила, що сенатора Ліндсі Грема могли отруїти представники Росії або Ірану. Вона закликала ФБР провести окрему токсикологічну експертизу, однак жодних доказів насильницької смерті сенатора наразі не оприлюднено.

Про це Лумер написала у соціальній мережі X після повідомлення про раптову смерть Грема.

“Чи могла Росія щойно отруїти Ліндсі Грема? Потрібне серйозне розслідування”, – заявила активістка.

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Лумер звернула увагу, що незадовго до смерті сенатор повернувся з України, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і виступав за посилення санкцій проти Росії.

За її словами, раніше представники іранського Корпусу вартових ісламської революції, російські пропагандисти та ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін нібито закликали до вбивства Грема.

Лумер також заявила, що Дугін публікував допис із погрозами на адресу сенатора, але згодом видалив його. Незалежного підтвердження цих тверджень наразі немає.

Активістка припустила, що отруєння могло спричинити зупинку серця, та закликала правоохоронців перевірити можливу причетність Росії або Ірану.

“Щось тут дуже не так, і я підозрюю, що Ліндсі Грема вбили”, – написала вона.

Директор ФБР Каш Пател заявив, що відомство допомагає місцевій владі та надало всі необхідні ресурси. Водночас він не повідомляв, що ФБР уже розглядає версію отруєння чи політичного вбивства.

Лумер закликала бюро провести власну токсикологічну експертизу тіла сенатора. За її словами, це необхідно для встановлення точної причини смерті.

Офіс Грема повідомив, що 71-річний сенатор помер після “короткої та раптової хвороби”. За даними американських медіа, екстрені служби прибули до його будинку у Вашингтоні через повідомлення про біль у грудях, після чого у політика сталася зупинка серця.

Офіційної інформації про ознаки отруєння, насильницької смерті або причетність іноземних держав станом на цей час немає. Версія Лумер залишається її особистим припущенням.