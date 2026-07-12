Через спеку у Франції зупинили три ядерні реактори, ще вісім знизили потужність

Через сильну спеку у Франції повністю зупинили три ядерні реактори, а ще вісім перевели на знижену потужність. Рішення ухвалили, щоб не допустити перегріву річок і шкоди для водних екосистем.

Про це пише Le Figaro з посиланням на державну енергетичну компанію EDF.

Обмеження запровадили після піку спеки у неділю, коли 37 французьких департаментів перебували під червоним рівнем погодної небезпеки.

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Повністю зупинили другий реактор АЕС “Гольфеш” на річці Гаронна, третій реактор АЕС “Бюже” на Роні та другий реактор АЕС “Шоо” на Маасі.

Знижено потужність першого і другого реакторів АЕС “Сен-Альбан”, першого і третього реакторів АЕС “Блейє”, четвертого і п’ятого реакторів АЕС “Бюже”, першого реактора АЕС “Шоо” та третього реактора АЕС “Трікастен”.

Головною причиною таких рішень стала надто висока температура води у річках. Атомні електростанції використовують її для охолодження, після чого повертають нагріту воду назад у водойми.

За умов спеки це може ще більше підвищити температуру річок і завдати шкоди рибі та іншим водним організмам.

Французький орган ядерної та радіаційної безпеки встановлює для кожної АЕС граничні показники температури води. Коли ці межі наближаються до критичних, оператор змушений знижувати потужність або зупиняти реактори.

У Франції працюють 57 ядерних реакторів, які забезпечують близько 70% виробництва електроенергії в країні. Усі вони розташовані біля річок або моря, оскільки потребують великих обсягів води для охолодження.

Нинішня хвиля спеки почалася у Франції 4 липня. Подібні обмеження EDF уже запроваджувала під час історичної спеки у червні, коли було зупинено три реактори на АЕС “Гольфеш”, “Бюже” та “Ножан-сюр-Сен”.