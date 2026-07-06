+41°C і десятки смертей: Нью-Джерсі накрила одна з найнебезпечніших хвиль спеки за роки

У штаті Нью-Джерсі, США, рекордна хвиля спеки могла призвести щонайменше до 25 смертей. Екстремальні температури накрили штат напередодні та під час святкового вікенду 4 липня, повідомляє ABC News.

За даними місцевих посадовців, випадки ймовірних смертей, пов’язаних зі спекою, почали фіксувати ще з четверга. Більшість із них сталися в центральній та північній частинах Нью-Джерсі.

Комісар охорони здоров’я штату Рейнард Вашингтон заявив, що багато загиблих знайшли в будинках без кондиціонерів. Частину людей виявили надворі, на вулицях або в припаркованих автомобілях.

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Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл назвала цю хвилю спеки найгарячішим періодом у штаті за понад 14 років.

За даними AP, у Ньюарку температура в четвер сягнула 105°F — близько 40,5°C. В Атлантік-Сіті температура піднялася до 105°F у п’ятницю, а в суботу — до 106°F, тобто приблизно 41,1°C.

The Weather Channel повідомляв, що Атлантік-Сіті встановив абсолютний температурний рекорд, коли повітря прогрілося до 106°F. Рекорди також фіксувалися в інших містах східної частини США.

Національна метеорологічна служба США попереджала про небезпечну спеку в частині Нью-Джерсі: індекс спеки місцями мав сягати 100-110°F, тобто приблизно 38-43°C за відчуттями.

Причиною аномальної спеки став так званий “тепловий купол” — зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над регіоном. Через високу вологість і слабке нічне охолодження навантаження на організм зростало навіть після заходу сонця.

Після спеки регіон накрили сильні грози. Вони спричинили перебої з електропостачанням майже для 900 тисяч споживачів у кількох штатах, зокрема в районах Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорка.

Метеорологи та медики закликали жителів залишатися в охолоджених приміщеннях, пити більше води, уникати перебування на сонці та перевіряти літніх людей, дітей і тих, хто не має доступу до кондиціонерів.