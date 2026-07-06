У Києві після нічної атаки РФ уже 9 загиблих і 46 постраждалих

У Києві зросла кількість жертв і постраждалих після російської атаки в ніч проти 6 липня. Наразі підтверджено 9 загиблих і 46 постраждалих, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Кількість жертв удару по Києву зросла: серед постраждалих — п’ятеро дітей / Фото: ДСНС

За його словами, серед постраждалих — п’ятеро дітей. Ткаченко наголосив, що ці дані ще не остаточні, адже роботи з порятунку людей тривають.

ДСНС повідомляє про 9 загиблих і 43 травмованих, зокрема двох дітей. Рятувальники зазначають, що інформація оновлюється.

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За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки щонайменше 15 житлових будинків у столиці зазнали пошкоджень і руйнувань.

Найскладніша ситуація залишається у Подільському районі, де тривають роботи на місці влучання у дев’ятиповерхівку. У будинку сталося руйнування з 9-го по 5-й поверхи.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. На місці працюють психологи.

Також триває ліквідація наслідків ударів по житлових будинках за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах.

В Оболонському районі рятувальники продовжують гасити пожежу складських приміщень.

Раніше повідомлялося, що вночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці працювали сили ППО, однак уламки та влучання спричинили масштабні руйнування й пожежі у кількох районах міста.