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        Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємства й авто

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 19:15
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        На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина.

        Про це повідомили у ДСНС.

        У Павлограді після ворожих ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки та автомобілі.

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        Росіяни атакували кілька районів Дніпропетровської області / Фото: ДСНС

        На Нікопольщині під обстрілами перебували місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

        Там пошкоджено підприємства, багатоквартирний житловий будинок та автомобілі.

        У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по районному центру та Васильківській громаді.

        Внаслідок атаки постраждала одна людина. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури та багатоквартирні житлові будинки.

        У Самарівському районі російські війська атакували місто Самар і Піщанську громаду.

        Там пошкоджено об’єкти інфраструктури. Також внаслідок атаки загорілося поле пшениці.


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