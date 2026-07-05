Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємства й авто

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина.
Про це повідомили у ДСНС.
У Павлограді після ворожих ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки та автомобілі.
На Нікопольщині під обстрілами перебували місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
Там пошкоджено підприємства, багатоквартирний житловий будинок та автомобілі.
У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по районному центру та Васильківській громаді.
Внаслідок атаки постраждала одна людина. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури та багатоквартирні житлові будинки.
У Самарівському районі російські війська атакували місто Самар і Піщанську громаду.
Там пошкоджено об’єкти інфраструктури. Також внаслідок атаки загорілося поле пшениці.