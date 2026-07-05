Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємства й авто

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомили у ДСНС.

У Павлограді після ворожих ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки та автомобілі.

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Росіяни атакували кілька районів Дніпропетровської області / Фото: ДСНС

На Нікопольщині під обстрілами перебували місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Там пошкоджено підприємства, багатоквартирний житловий будинок та автомобілі.

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по районному центру та Васильківській громаді.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури та багатоквартирні житлові будинки.

У Самарівському районі російські війська атакували місто Самар і Піщанську громаду.

Там пошкоджено об’єкти інфраструктури. Також внаслідок атаки загорілося поле пшениці.