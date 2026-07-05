Росіяни атакували Запоріжжя та передмістя: загинула жінка, серед поранених двоє дітей

В обласному центрі постраждали троє людей, серед них – дитина. Також пошкоджено житловий будинок і приватні автомобілі.

Про це повідомили у ДСНС .

Унаслідок російських атак по Запоріжжю та передмістю загинула жінка, ще 16 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.