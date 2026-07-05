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        Росіяни атакували Запоріжжя та передмістя: загинула жінка, серед поранених двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 11:15
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        Унаслідок російських атак по Запоріжжю та передмістю загинула жінка, ще 16 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.

        Про це повідомили у ДСНС.

        Уночі російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю та передмістю.

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        Авіаудари по Запоріжжю: пошкоджені будинки й авто, у передмісті спалахнули пожежі / Фото: ДСНС

        В обласному центрі постраждали троє людей, серед них – дитина. Також пошкоджено житловий будинок і приватні автомобілі.

        У передмісті внаслідок атаки зруйновано кілька житлових будинків, виникли пожежі.

        Рятувальники ліквідували займання. На місцях ударів працювали всі екстрені служби.

        Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.


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