Росіяни атакували Запоріжжя та передмістя: загинула жінка, серед поранених двоє дітей

Унаслідок російських атак по Запоріжжю та передмістю загинула жінка, ще 16 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.
Про це повідомили у ДСНС.
Уночі російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю та передмістю.
В обласному центрі постраждали троє людей, серед них – дитина. Також пошкоджено житловий будинок і приватні автомобілі.
У передмісті внаслідок атаки зруйновано кілька житлових будинків, виникли пожежі.
Рятувальники ліквідували займання. На місцях ударів працювали всі екстрені служби.
Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.