31 загиблий і 102 травмовані: у Києві завершили роботи на місці влучання в багатоповерхівку

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського удару у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Внаслідок атаки 2 липня загинула 31 людина, ще 102 отримали травми, повідомили в ДСНС.

У Києві завершили рятувальні роботи після удару по 16-поверхівці / Фото: ДСНС

Сьогодні рятувальники працювали на 12–13 поверхах пошкодженого будинку. Там розчистили близько 42 кубометрів будівельного сміття.

За допомогою автокрана, який залучили від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з 12–13 поверхів вилучили 24 уламки залізобетонних плит. Їхня загальна вага становила близько 53 тонн.

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Під час робіт рятувальники виявили рештки тіл. Їх передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Сьогодні до ліквідації наслідків російської атаки від ДСНС Києва залучали 30 рятувальників і 8 одиниць техніки.

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки на Київ 2 липня загинула 31 людина, 102 — травмовані.