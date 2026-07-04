        Суспільство

        31 загиблий і 102 травмовані: у Києві завершили роботи на місці влучання в багатоповерхівку

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 20:11
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        У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського удару у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Внаслідок атаки 2 липня загинула 31 людина, ще 102 отримали травми, повідомили в ДСНС.

        У Києві завершили рятувальні роботи після удару по 16-поверхівці / Фото: ДСНС

        Сьогодні рятувальники працювали на 12–13 поверхах пошкодженого будинку. Там розчистили близько 42 кубометрів будівельного сміття.

        За допомогою автокрана, який залучили від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з 12–13 поверхів вилучили 24 уламки залізобетонних плит. Їхня загальна вага становила близько 53 тонн.

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        Під час робіт рятувальники виявили рештки тіл. Їх передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

        Сьогодні до ліквідації наслідків російської атаки від ДСНС Києва залучали 30 рятувальників і 8 одиниць техніки.

        Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки на Київ 2 липня загинула 31 людина, 102 — травмовані.


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