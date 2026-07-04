Військово-морська академія в Одесі: Зеленський пояснив, навіщо її створюють

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі. Про це глава держави оголосив під час зустрічі з воїнами ВМС напередодні Дня Військово-Морських сил ЗСУ, повідомляє Офіс президента.

За словами Зеленського, така академія потрібна українським ВМС, адже флот має не лише теоретичні знання, а й реальний бойовий досвід, який необхідно передати новому поколінню військових моряків.

“Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання – це найголовніше – наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. А в наших ВМС є досвід – не просто теорія, а практичний досвід. І дуже важливо, щоб ці знання були передані всім нашим курсантам, новому поколінню. Обов’язково реалізуємо всі ці завдання”, — заявив президент.

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Під час зустрічі Зеленський також оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів. Вона діятиме на морі та за потреби зможе допомагати партнерам гарантувати безпеку.

Президент наголосив, що Україна має унікальний бойовий досвід, який може стати основою нових гарантій безпеки для союзників.

“У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам”, — сказав Зеленський.

Глава держави подякував військовим морякам за захист України від російських дронів і ракет, а також відзначив результативність підрозділів морської піхоти, які воюють на найскладніших напрямках. За словами президента, український корпус морської піхоти є найбільшим і найбільш досвідченим у Європі.

Зеленський також заявив, що ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони зробили те, що багато хто вважав неможливим: Росія програла Чорне море.

“Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, російських портів та окупаційних сил у нашому українському Криму, ми доводимо, що цей простір – чорноморський простір, азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії”, — наголосив президент.

Окремо Зеленський подякував за розвиток ракетних спроможностей ВМС. Він згадав берегову ракетну бригаду, завдяки якій “гарпуни” і “нептуни” ефективно протидіють російському флоту та беруть участь в українських дипстрайках.

Під час зустрічі президент відзначив 25 воїнів ВМС державними нагородами. Серед них — відзнака “Хрест бойових заслуг”, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, “За мужність” ІІ–ІІІ ступенів і Данила Галицького, а також медалі “За військову службу Україні”.

Глава держави також вручив бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів Флотилії ВМС ЗСУ, а стрічки відзнаки “За мужність та відвагу” — 65-му та 68-му окремим береговим ракетним дивізіонам 360-ї окремої берегової ракетної бригади.

Пам’ять українців і українок, які загинули в боротьбі за Україну, вшанували хвилиною мовчання.