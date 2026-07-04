Туск заявив, що Польща чекає від України “першого кроку” після рішення Зеленського

Польща очікує від України “першого кроку” після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній з українських військових частин ім’я Героїв УПА. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

Під час пресконференції у Клечеві у Великопольському воєводстві Туска запитали про польсько-українські відносини. Прем’єр повідомив, що отримав “кілька сигналів” від колишніх і чинних українських політиків, зокрема від експрезидента України Віктора Ющенка.

За словами Туска, Ющенко звернувся до нього з листом і закликом спільно працювати над складними питаннями минулого.

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“Колишній президент України звернувся до мене з дуже сердечним закликом, листом, щоб ми спробували разом попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не керувало майбутнім. Якщо минуле керуватиме нами, то майбутнє не буде простим”, — сказав польський прем’єр.

Туск заявив, що такий підхід “варто спробувати”, однак наголосив, що Варшава очікує від Києва чіткішого сигналу.

“Ми очікуємо від України першого кроку після цього нещасливого рішення президента Зеленського”, — сказав він, нагадавши про присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА.

Прем’єр Польщі додав, що Варшава хотіла б “дуже виразно” почути позицію української сторони.

“Добре було б почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми, напевно, хотіли б це виразно почути”, — підкреслив Туск.

Напередодні, у п’ятницю, польсько-українські відносини у Варшаві обговорювали віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.