Удар по Польщі без великої війни: США попередили Варшаву про плани Росії

Росія може готувати збройну провокацію на території Польщі, щоб перевірити реакцію НАТО і змусити Захід переглянути підтримку України. За оцінками, під загрозою можуть опинитися об’єкти критичної інфраструктури, а одним зі сценаріїв називають навіть короткий перехід кордону російськими або білоруськими військовими.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, а також на польське видання Onet.

За даними видання, Вашингтон уже кілька разів попереджав Варшаву про можливі російські плани. Метою такої провокації може бути різке підвищення напруги на східному фланзі НАТО та спроба змусити західних союзників призупинити або скоротити допомогу Україні.

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Джерела не виключають, що провокацію можуть спробувати реалізувати протягом кількох місяців. При цьому йдеться не про повномасштабну війну Росії проти НАТО, а про обмежений гібридний або збройний інцидент, який Москва могла б використати для політичного тиску.

Серед можливих сценаріїв — удар дронами по критичній інфраструктурі Польщі, зокрема електростанціях, або імітація повітряної атаки, яка змусила б Варшаву активувати системи протиповітряної оборони.

Ще один сценарій, який обговорюють польські безпекові джерела, — “гібридна атака” у прикордонному регіоні. У найбільш ризикованому варіанті це може бути короткий захід російських або білоруських військових на територію Польщі.

Такий інцидент Росія могла б подати як “випадкове” порушення кордону через збій GPS або як сумнівну “рятувальну операцію” для евакуації гелікоптера, який нібито зазнав несправності.

За оцінкою польських джерел, Москва могла б розраховувати, що в такій ситуації Польща не відкриє вогонь, а Сполучені Штати тиснутимуть на Варшаву, щоб та вела переговори з Росією або Білоруссю замість силової відповіді.

Якщо російські військові залишили б польську територію після переговорів, а не під військовим тиском, у Кремлі це могли б подати як політичну перемогу. Однією з вимог Росії в такому сценарії, за оцінками джерел, могло б стати припинення або обмеження західної допомоги Україні.

Один зі співрозмовників, близький до польського президента, заявив, що США “систематично інформують Польщу” про нові російські плани щодо можливого удару по східному флангу НАТО. Ризик провокації в Польщі або країнах Балтії також підтвердили джерела в дипломатичних і оборонних колах.

За даними The Telegraph, одну з таких операцій Росія могла б організувати з території Калінінградської області, російського ексклава на півночі Польщі, або з боку Білорусі, яка залишається союзником Москви.

При цьому джерела видання наголошують: Росія зараз не має достатніх сил для повномасштабної війни проти НАТО, оскільки її армія зав’язана у війні проти України. Саме тому Кремль може розглядати не класичну війну, а обмежену провокацію в “сірій зоні”.

У найгіршому для НАТО сценарії Росія намагалася б підірвати суверенітет Польщі, показати Альянс “паперовим тигром” і змусити Захід згорнути підтримку України — але без прямого переходу до великої війни з НАТО.

Окремий ризик полягає в тому, що Москва може спробувати використати напруження між Польщею та Україною. Відносини двох країн останніми місяцями ускладнилися через історичні суперечки часів Другої світової війни та конкуренцію в аграрному секторі. За оцінками західних джерел, Кремль може намагатися поглибити цей розкол.

У Польщі водночас заявляють, що країна вже проводила навчання, покликані показати Москві: будь-яка атака на східний фланг може спричинити жорстку відповідь НАТО.

The Telegraph також пише, що нещодавні військово-морські навчання в Латвії за активної участі ВМС США та американської морської піхоти мали стати сигналом для Москви: будь-який напад на східний фланг НАТО фактично означатиме удар по американських військових.

У НАТО неодноразово наголошували, що Альянс захищатиме кожен дюйм своєї території. Потенційною ціллю відповіді у разі прямої загрози Польщі або іншим союзникам може стати Калінінград, де Росія тримає важливу військову інфраструктуру.