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        Росіяни знову атакували Запоріжжя: пошкоджено фасад ОДА, є поранена

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 13:11
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        Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Фасад ОДА, будинок і автівки: наслідки нового удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістала одна людина. Це жінка, їй надають усю необхідну допомогу.

        Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автомобілі.

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        Наслідки атаки уточнюються. Раніше впродовж ночі росіяни вже били по житловій забудові Запоріжжя, тоді постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.


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