Росіяни знову атакували Запоріжжя: пошкоджено фасад ОДА, є поранена

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістала одна людина. Це жінка, їй надають усю необхідну допомогу.
Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автомобілі.
Наслідки атаки уточнюються. Раніше впродовж ночі росіяни вже били по житловій забудові Запоріжжя, тоді постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.