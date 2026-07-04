Росіяни знову атакували Запоріжжя: пошкоджено фасад ОДА, є поранена

У лікарні померла 10-річна дівчинка, поранена під час удару РФ по Лозовій

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Наслідки атаки уточнюються. Раніше впродовж ночі росіяни вже били по житловій забудові Запоріжжя, тоді постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістала одна людина. Це жінка, їй надають усю необхідну допомогу.

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров .