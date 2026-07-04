РФ вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини: двоє людей у лікарні

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, після удару виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. Також пошкоджені розташовані поруч складські приміщення.

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Рятувальники оперативно загасили пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

Двох постраждалих госпіталізували. Це чоловіки віком 29 та 41 рік.

Стан одного з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості, іншого — як задовільний. Обом надають усю необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці фіксують наслідки удару як черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.