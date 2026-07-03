Росіяни знову атакували АЗС у Харкові: спалахнула пожежа

У Харкові російські війська знову атакували автозаправну станцію. Про це повідомила ДСНС.
Вдень росіяни двічі завдали ударів FPV-дронами по Київському району міста.
Внаслідок першого влучання в дорожнє покриття постраждали троє людей.
Згодом окупанти повторно атакували безпілотником територію автозаправної станції.
Після влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Також було пошкоджено будівлю АЗС.
За даними ДСНС, під час повторної атаки обійшлося без постраждалих.
На місці працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, бригади екстреної медичної допомоги та комунальні служби міста.