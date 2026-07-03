        Події

        Росіяни знову атакували АЗС у Харкові: спалахнула пожежа

        Віктор Алєксєєв
        3 Липня 2026 17:14
        читать на русском →

        У Харкові російські війська знову атакували автозаправну станцію. Про це повідомила ДСНС.

        Вдень росіяни двічі завдали ударів FPV-дронами по Київському району міста.

        Внаслідок першого влучання в дорожнє покриття постраждали троє людей.

        Реклама
        Реклама

        Згодом окупанти повторно атакували безпілотником територію автозаправної станції.

        Після влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Також було пошкоджено будівлю АЗС.

        У Харкові після удару дрона загорілися авто і колонка на АЗС / Фото: ДСНС

        За даними ДСНС, під час повторної атаки обійшлося без постраждалих.

        На місці працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, бригади екстреної медичної допомоги та комунальні служби міста.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov