Росіяни знову атакували АЗС у Харкові: спалахнула пожежа

Черги на АЗС і ліміти на бензин: у російських містах посилюється дефіцит пального

За даними ДСНС, під час повторної атаки обійшлося без постраждалих.

Після влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Також було пошкоджено будівлю АЗС.

У Харкові російські війська знову атакували автозаправну станцію. Про це повідомила ДСНС .