Інтерпол назвав ім’я українки, яку вважають головною підозрюваною у вибуху в Монако

Інтерпол оприлюднив червоне повідомлення на розшук 39-річної українки Анастасії Березовської, яку розшукує Монако у справі про вибух, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Інтерполу.

Анастасія Березовська розшукується у зв’язку з вибухом у Монако, що стався на початку цього тижня / Фото: Інтерпол

У червоному повідомленні Інтерполу фігурує Анастасія Березовська, 1987 року народження. Вказано, що вона народилася в Україні, має українське громадянство, темне волосся та говорить німецькою.

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Серед особливих прикмет у картці Інтерполу зазначене татуювання на правій руці — від плеча до ліктя. Ймовірно, це може бути зображення змії.

За даними CNN, місцева влада вважає Березовську головною підозрюваною у вибуху, який стався 29 червня в Монако. Телеканал пише, що вона могла маскуватися під чоловіка.

Після атаки підозрювана, за даними прокурорів, втекла до сусідньої Франції, а потім поїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який нібито орендували для операції.

CNN зазначає, що складність вибухового пристрою може свідчити про участь більш ніж одного виконавця. Прокурори повідомили, що двох чоловіків раніше затримували в Монако, але згодом відпустили через брак доказів.

За даними CNN і французького BFM TV, підозрювану розшукують після вибуху біля входу до одного з житлових будинків у Монако. Метою атаки, за версією слідства, був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Невдовзі після вибуху BFM TV оприлюднило фото ймовірної підозрюваної. Спочатку медіа припускали, що на зображенні чоловік, який тікає з місця події у чорному светрі, світлих штанах і чорній панамі. Пізніше слідство дійшло висновку, що це могла бути жінка в маскуванні.

Під час вибуху постраждали Єрмолаєв, жінка та дитина. Влада Монако раніше не називала імена всіх потерпілих, лише підтверджувала, що йдеться про “родину українського походження”.

Прокурори повідомили CNN, що один із потерпілих досі перебуває у критичному стані, ще один зазнав серйозних поранень, а третій дістав легкі травми. Ще двоє людей були поранені уламками скла на вулиці біля будівлі.

Прокурор Монако Стефан Тібо раніше назвав вибух “замахом на вбивство”. За даними CNN, це перший подібний випадок із використанням вибухівки на вулицях Монако, яке вважається одним із найбільш контрольованих і безпечних місць Європи.

Слідство вважає, що напад був ретельно спланований. Камери спостереження зафіксували, як підозрювана кілька разів оглядала район перед атакою.

У ніч вибуху троє потерпілих поверталися з вечері в ресторані біля моря. За даними прокуратури, підозрювана залишила вибуховий пристрій біля входу в будинок, після чого обернулася, щоб перевірити, чи жертви наблизилися, і привела пристрій у дію дистанційно.