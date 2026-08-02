        Політика

        Уряд Вірменії подав у відставку після початку роботи нового парламенту

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 09:53
        читать на русском →
        Нікол Пашинян / Фото: скриншот
        Нікол Пашинян / Фото: скриншот

        Уряд Вірменії подав у відставку в день першого засідання новообраних Національних зборів, як це передбачено статтею 158 Конституції країни.

        Про це повідомляє News.am із посиланням на прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

        Пашинян опублікував відео, на якому підписав заяву про відставку уряду. Документ направили президенту Вірменії.

        Реклама
        Реклама

        Водночас члени уряду, який подав у відставку, продовжуватимуть виконувати свої обов’язки.

        Після початку повноважень новообраного парламенту президент Вірменії має невідкладно призначити прем’єр-міністром кандидата від парламентської більшості.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov