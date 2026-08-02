Уряд Вірменії подав у відставку після початку роботи нового парламенту

Уряд Вірменії подав у відставку в день першого засідання новообраних Національних зборів, як це передбачено статтею 158 Конституції країни.

Про це повідомляє News.am із посиланням на прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Пашинян опублікував відео, на якому підписав заяву про відставку уряду. Документ направили президенту Вірменії.

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Водночас члени уряду, який подав у відставку, продовжуватимуть виконувати свої обов’язки.

Після початку повноважень новообраного парламенту президент Вірменії має невідкладно призначити прем’єр-міністром кандидата від парламентської більшості.