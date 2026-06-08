Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. За його словами, політична сила самостійно сформує новий уряд.

Партія «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах у Вірменії та самостійно сформує уряд. Про це в ніч на 8 червня заявив лідер партії та чинний прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Пашиняна, його партія отримала більше голосів виборців, ніж на виборах 2021 року.

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«Хочу підкреслити, що партія “Громадянський договір” порівняно з 2021 роком отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, більший мандат довіри від громадян», — сказав він.

Пашинян назвав результат «історичною перемогою» та заявив, що вона забезпечить подальший розвиток Вірменії та сприятиме встановленню тривалого й інституційного миру.

На запитання журналістів щодо того, чи не є передчасною його заява до завершення підрахунку голосів, прем’єр відповів, що партія має своїх представників на всіх виборчих дільницях і веде власний підрахунок результатів.

На момент його виступу Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила результати з 477 із 2005 виборчих дільниць. Згідно з цими даними, «Громадянський договір» посідав перше місце. За ним йшли партія «Сильна Вірменія», блок «Вірменія» та партія «Процвітаюча Вірменія».

Також Пашинян заявив, що його позиція щодо політичних опонентів не змінилася. За його словами, лідери конкуруючих політичних сил мають понести кримінальну відповідальність, а «позбавлення власності кримінальної олігархії» повинно відбуватися швидкими темпами.

Крім того, прем’єр повідомив, що вже провів неофіційні телефонні розмови з президентом Франції та прем’єр-міністром Грузії.

Пашинян також виключив можливість післявиборчих потрясінь, заявивши, що вони виникають лише у випадках фальсифікації виборів.