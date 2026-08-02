Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом, яке щороку відзначають у першу неділю серпня.

Глава держави подякував льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам та всім, хто захищає українське небо.

«Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів», — зазначив Зеленський.

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За його словами, за роки повномасштабної війни українські Повітряні сили стали значно міцнішими. Україна отримала сучасну бойову авіацію та ефективні системи протиповітряної оборони.

Водночас президент наголосив, що наявних систем ППО поки недостатньо, щоб повністю захистити українське небо від російських ракет.

«Але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі», — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що українські військові неодноразово доводили свою професійність і досвід, перехоплюючи найскладніші повітряні цілі навіть за умов дефіциту необхідного обладнання.

Президент також ушанував пам’ять військових, які загинули, захищаючи Україну.