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        Росіяни менш ніж за годину двічі атакували АЗС у Дергачах

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 16:50
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        Російські дрони атакували АЗС у Дергачах: поранена жінка / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Російські дрони атакували АЗС у Дергачах: поранена жінка / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Російські війська 27 червня двічі атакували автозаправні станції у Дергачах Харківської області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, окупанти попередньо використали безпілотники типу «Італмас».

        Перший удар стався близько 13:40. Внаслідок влучання пошкоджено паркан автозаправної станції, а також автомобілі, припарковані на території автотранспортного підприємства.

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        Постраждалих після першого удару немає.

        Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, росіяни завдали повторного удару по території іншої АЗС.

        Поранення дістала 41-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у власному автомобілі на території автозаправної станції.

        Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник АЗС.

        За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.


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