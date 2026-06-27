Росіяни менш ніж за годину двічі атакували АЗС у Дергачах

Російські війська 27 червня двічі атакували автозаправні станції у Дергачах Харківської області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, окупанти попередньо використали безпілотники типу «Італмас».
Перший удар стався близько 13:40. Внаслідок влучання пошкоджено паркан автозаправної станції, а також автомобілі, припарковані на території автотранспортного підприємства.
Постраждалих після першого удару немає.
Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, росіяни завдали повторного удару по території іншої АЗС.
Поранення дістала 41-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у власному автомобілі на території автозаправної станції.
Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник АЗС.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.