Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: під удар потрапили авто з людьми та машина КП

Російські війська вдень 3 липня атакували безпілотником Київський район Харкова. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов повідомив, що ворожий дрон ударив по Київському району міста. За його словами, попередньо під удар потрапило авто з людьми.

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Спочатку мер заявив про двох постраждалих, згодом повідомив, що кількість поранених зросла до трьох.

Також, за даними Терехова, під удар потрапила машина одного з міських комунальних підприємств.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці працюють екстрені служби, а медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Обставини атаки та наслідки удару уточнюються.