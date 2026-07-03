У Києві різко погіршилось повітря: синоптики пояснили, коли ситуація зміниться

У Києві та Київській області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря. Причиною стали пожежі в екосистемах регіону, а також залишки продуктів горіння після вчорашніх обстрілів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, ситуація має покращитися вже сьогодні, 3 липня, у другій половині дня. До Київщини та столиці наближається атмосферний фронт, який принесе помірні дощі.

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Опади мають сприяти очищенню повітря, оскільки дощ вимиватиме завислі речовини з атмосфери.

В Укргідрометцентрі також наголосили, що станом на 9:00 3 липня радіаційний фон у Києві та області залишається в межах норми.

Жителям столиці та області радять бути обережними, якщо вони відчувають запах диму або бачать задимленість. За можливості варто обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна та провітрювати приміщення лише тоді, коли якість повітря покращується.

Особливо уважними до самопочуття мають бути люди із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, діти й люди літнього віку.