ВООЗ оголосила про завершення спалаху хантавірусу на круїзному судні: померли троє людей

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення спалаху хантавірусу, пов’язаного з круїзним судном MV Hondius. Останній контакт особи, яка могла зазнати впливу вірусу, завершив карантин, отримав негативний тест і повернувся додому.

Про це пише BBC із посиланням на заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса. За даними ВООЗ, нових випадків не реєстрували з 25 травня, тому організація вважає спалах завершеним.

Загалом у межах спалаху зафіксували 13 випадків зараження, троє людей померли. Йдеться про вірус Андес — рідкісний штам хантавірусу, який трапляється переважно в Південній Америці.

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Круїзне судно MV Hondius вийшло з Аргентини 1 квітня. Раніше ВООЗ повідомляла, що перші двоє хворих перед цим подорожували Аргентиною, Чилі та Уругваєм у межах туру для спостереження за птахами. Маршрут включав місця, де можуть бути гризуни, здатні переносити цей вірус.

У цьому випадку фахівці не виключали передачу вірусу між людьми, які перебували у тісному контакті. ВООЗ зазначає, що вірус Андес і далі залишається ризиком для Південної Америки та інших ендемічних районів, хоча його передача зазвичай потребує близького й тривалого контакту.

Під час реагування на спалах органи охорони здоров’я встановили та відстежили понад 650 контактів у 33 країнах і територіях. ВООЗ заявила, що продовжить працювати з урядами та партнерами, щоб краще зрозуміти цей випадок і сам хантавірус.

Хантавіруси зазвичай поширюються від гризунів. Людина може заразитися, вдихаючи повітря, забруднене частинками вірусу з сечі, посліду або слини інфікованих тварин. Серед можливих симптомів — лихоманка, сильна втома, біль у м’язах, біль у животі, блювання, діарея та задишка.

Симптоми зазвичай з’являються через два-чотири тижні після контакту з вірусом, але можуть виникнути і більш ніж через місяць. Саме тому для пасажирів і контактних осіб встановлювали тривалий період ізоляції та медичного спостереження.

Пасажири, яких не евакуювали з медичних причин, у травні зійшли з судна на Тенерифе в Іспанії, після чого їх відправили додому.