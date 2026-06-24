Ебола вже в Європі: у Франції після місії в ДР Конго захворів лікар

У Франції підтвердили перший випадок Еболи у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Пацієнта перевели до спеціалізованого закладу, його стан стабільний.

Про це пише The Guardian.

Французьке МОЗ зазначило, що після прибуття пацієнта в країну були вжиті всі запобіжні заходи, зокрема ізоляція. До лікарні його перевезли в безпечних умовах, щоб запобігти ризику зараження.

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Влада відстежує контакти пацієнта. Люди, з якими він контактував, мають ізолюватися вдома на 21 день. У міністерстві заявили, що ризик для широкої європейської громадськості є дуже низьким.

Спалах Еболи зосереджений у провінції Ітурі на північному сході ДР Конго. Там влада намагається стримати поширення вірусу. За останніми даними Міністерства охорони здоров’я ДР Конго станом на 21 червня, у країні було 1048 підтверджених випадків Еболи та 267 смертей. Ще 112 людей одужали. У сусідній Уганді зафіксували 20 випадків і дві смерті.

ВООЗ оголосила про спалах 15 травня, а через два дні — надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я міжнародного значення. Це вже 17-й спалах Еболи в ДР Конго. Вперше вірус виявили в цій країні у 1976 році.

Експерти вважають, що вірус міг непоміченим циркулювати в ДР Конго за кілька тижнів до цього, а реальний масштаб спалаху може бути значно більшим за кількість підтверджених випадків. Нинішній штам захворювання — рідкісний вірус Бундібугіо, для якого немає вакцини або схваленого лікування.

За моделюванням Центрів з контролю та профілактики захворювань США, цей спалах може стати найбільшим за всю історію спостережень. Попередній найбільший спалах стався у Західній Африці у 2014–2016 роках. Тоді було інфіковано понад 28 тисяч людей, понад 11 тисяч померли.