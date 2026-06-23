Росіяни звозять на Херсонщину заражені туші: ГУР попереджає про ризик спалаху сибірської виразки

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові та окупаційна адміністрація створюють умови для поширення сибірської виразки. Заражених тварин захоронюють із порушенням санітарних норм поблизу населених пунктів та джерел ґрунтових вод.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, на Херсонщині окупанти звозять туші худоби, інфікованої сибірською виразкою, до місцевих скотомогильників. У регіоні налічується до пів сотні таких об’єктів. Найбільшу загрозу, за оцінкою розвідки, становлять близько десяти скотомогильників, розташованих поблизу населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ і Залізний Порт.

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“Худоб’ячі туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів — відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 кілометр”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що скотомогильники не мають належних огорож та захисних споруд, а їхнє обслуговування не здійснюється. Окремі об’єкти розташовані на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, що підвищує ризик поширення збудника сибірської виразки.

У ГУР не виключають, що Росія може використати скотомогильники для проведення провокації з подальшими звинуваченнями України у нібито застосуванні або виготовленні “біологічної зброї”.