        Суспільство

        Російські військові отримали наказ посилити дронові атаки на Запоріжжя, — ГУР

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 16:21
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        Автівка "швидкої" після удару РФ по передмістю Запоріжжя / Фото: ДСНС
        Автівка "швидкої" після удару РФ по передмістю Запоріжжя / Фото: ДСНС

        Російським військам наказали збільшити інтенсивність ударів FPV-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя. Для цього підрозділам обіцяють збільшити постачання ударних дронів-камікадзе.

        Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

        За даними ГУР, підрозділи 58-ї армії Збройних сил РФ отримали наказ активізувати удари FPV-дронами на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

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        “Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР МО України даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі ― бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру”, ― йдеться в повідомленні.

        Для реалізації цих планів окупаційним підрозділам пообіцяли збільшити обсяги постачання ударних FPV-дронів.

        У ГУР заявили, що такий наказ є свідченням невдоволення російського керівництва зростанням втрат армії РФ та відсутністю результатів на полі бою, зокрема на Запорізькому напрямку.


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