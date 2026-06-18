Російські військові отримали наказ посилити дронові атаки на Запоріжжя, — ГУР

Російським військам наказали збільшити інтенсивність ударів FPV-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя. Для цього підрозділам обіцяють збільшити постачання ударних дронів-камікадзе.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, підрозділи 58-ї армії Збройних сил РФ отримали наказ активізувати удари FPV-дронами на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

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“Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР МО України даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі ― бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру”, ― йдеться в повідомленні.

Для реалізації цих планів окупаційним підрозділам пообіцяли збільшити обсяги постачання ударних FPV-дронів.

У ГУР заявили, що такий наказ є свідченням невдоволення російського керівництва зростанням втрат армії РФ та відсутністю результатів на полі бою, зокрема на Запорізькому напрямку.