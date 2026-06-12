Спалах Еболи в Конго: ЮНІСЕФ попередив про різке зростання випадків серед дітей

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) попередив про ризик збільшення кількості випадків зараження дітей вірусом Ебола в Демократичній Республіці Конго, де триває масштабний спалах небезпечного захворювання.

Про це заявив керівник програм ЮНІСЕФ із реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я Дуглас Ноубл після відвідування провінції Ітурі, яка є епіцентром нинішнього спалаху.

За даними станом на 11 червня, у країні зареєстровано 676 підтверджених випадків захворювання та 136 смертей від Еболи. Наразі більшість інфікованих становлять дорослі працездатного віку.

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Однак, за словами Ноубла, у міру поширення інфекції зростатиме ризик передачі вірусу всередині сімей, що може призвести до збільшення кількості хворих дітей.

«У найближчі дні ми можемо побачити більше випадків захворювання серед дітей», — попередив представник ЮНІСЕФ.

В організації наголошують, що діти на сході ДР Конго особливо вразливі через багаторічні конфлікти, масове переміщення населення та нестачу медичних ресурсів. У провінції Ітурі понад половина дітей віком до п’яти років страждає від хронічного недоїдання, а більш ніж 20% ніколи не отримували навіть базових щеплень від дифтерії, правця та кашлюка.

Ноубл нагадав, що під час попередніх спалахів Еболи діти становили значну частину хворих, а найвищий рівень смертності фіксували серед наймолодших пацієнтів. Крім того, багато дітей залишалися сиротами після смерті батьків від хвороби.

Ситуацію ускладнює й те, що симптоми Еболи у дітей — лихоманка, діарея, блювання, слабкість та втрата апетиту — часто схожі на прояви малярії, яка широко поширена в регіоні. Через це діагностика захворювання може затримуватися.

У ЮНІСЕФ також звертають увагу на проблему недовіри до медиків. За даними опитування серед молодих жителів ДР Конго, дві третини респондентів не знають, як передається вірус Ебола та як від нього захиститися. Кожен п’ятий опитаний не вірить у існування хвороби.

Для боротьби зі спалахом ЮНІСЕФ реалізує шестимісячний план допомоги, який охопить 3,7 мільйона людей. До регіону вже доставили 150 тонн гуманітарних вантажів, а понад 1600 медиків і волонтерів пройшли спеціальну підготовку.

Спалах Еболи вже поширився за межі ДР Конго. У сусідній Уганді зафіксовано 19 підтверджених випадків захворювання та два летальні випадки.

В ООН наголошують, що ситуацію ще можна взяти під контроль завдяки швидкому виявленню хворих, якісній медичній допомозі, відстеженню контактів та інформуванню населення про способи захисту від вірусу.