У Мюнхені закінчуються запаси води: місто вимикає фонтани й закликає людей економити

У Мюнхені через рекордну спеку, тривалу посуху та падіння рівня ґрунтових вод запроваджують надзвичайні заходи з економії води. Влада міста вже створила спеціальну оперативну групу і попереджає: якщо споживання не знизиться, обмеження можуть посилити.

Про це пише Bild.

За даними міської влади, питна вода для жителів поки є, але система водопостачання працює на межі. Обербургомістр Мюнхена Домінік Краузе заявив, що місто зіткнулося з винятковою ситуацією, якої не було з початку 1970-х років.

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“Ми маємо виняткову ситуацію, якої не було з початку 1970-х років. Через тривалу спеку попит на воду суттєво зріс, і це доводить систему міських комунальних служб Мюнхена до межі”, — заявив Краузе.

Щоб зберегти запаси, у місті скорочують витрати води на муніципальні потреби. Зокрема, влада припиняє миття вікон у міських будівлях, обмежує миття службових авто та скорочує водоспоживання у шкільних басейнах.

Також у Мюнхені вимкнуть щонайменше 10 із 150 декоративних фонтанів — саме тих, які споживають найбільше води. За оцінкою адміністрації, це дозволить заощадити 43% води, яку витрачають усі міські фонтани. Ще у 56 водних об’єктах час роботи скоротять із 14 до 10 годин на добу.

Міські служби закликають жителів також економити воду вдома: не мити автомобілі, не наповнювати басейни, обирати душ замість ванни та закривати кран під час чищення зубів.

“Я прошу всіх мюнхенців допомогти з економією води. Кожен літр, який не буде використаний, допомагає зняти напругу”, — заявив Краузе.

Він попередив, що якщо споживання води не знизиться, місто буде змушене піти на подальші кроки. Якими саме можуть бути нові обмеження, Краузе не уточнив.

Проблеми з водою фіксують і в інших містах Німеччини. Зокрема, до економії закликають у Гамбурзі, Майнці, Піннеберзі та Оснабрюку. Там через суху зиму рівень ґрунтових вод знижується ще з лютого, а влада не виключає запровадження обов’язкових заборон на використання поверхневих і ґрунтових вод.

Німецький союз міст і громад також попереджає, що за потреби муніципалітети мають вводити заборони, зокрема на використання води для поливу гольф- і тенісних полів.