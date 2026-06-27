Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі, на Харківщині та Сумщині: спалахнули пожежі

У ніч на 26 червня російські безпілотники атакували автозаправні станції у Запоріжжі, Сумській та Харківській області, повідомили в ДСНС.

Росіяни вночі били по АЗС: у трьох областях виникли руйнування і пожежі / Фото: ДСНС, Сумська ОВА

У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в одну з автозаправних станцій міста. Внаслідок удару загорівся резервуар із газом та адміністративна будівля.

Пожежу ліквідували на загальній площі 30 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.

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На місці працювали всі екстрені служби міста.

На Харківщині росіяни завдали ударів безпілотниками по Солоницівській громаді Харківського району. Влучання зафіксували по двох автозаправних станціях.

На території однієї з АЗС унаслідок атаки зазнала руйнувань будівля, а також виникла пожежа на площі 400 кв. м. Крім того, пошкоджено 10 одиниць техніки.

За іншою адресою внаслідок удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. Пожежі там не виникло.

До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери, психологи та офіцери-рятувальники громади.

Уночі російські дрони завдали масованого удару по Охтирському району на Сумщині.

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, у місті та громадах поруч є влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій.

“За інформацією військових, ворог застосував велику кількість БпЛА. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття”, – зазначив він.