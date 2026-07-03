Черги на АЗС і ліміти на бензин: у російських містах посилюється дефіцит пального

У російському Новоросійську призупинили продаж бензину приватним автомобілістам на тлі поглиблення паливної кризи після українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише Reuters.

Новоросійськ, який є найбільшим російським чорноморським пунктом експорту нафти, запроваджує так звані паливні картки для муніципальних служб, компаній та підприємців. Водночас дизельне пальне, за даними місцевої влади, залишається доступним на восьми заправках.

На АЗС у різних регіонах Росії утворюються довгі черги автомобілів. За даними Reuters, водії відчувають наслідки українських ударів по енергетичних об’єктах, які мають посилити тиск на Росію з метою змусити її до миру після понад чотирьох років війни.

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У курортній Анапі Краснодарського краю до підтримання порядку на заправках залучили козаків. Місцева адміністрація заявила, що вони регулюють рух, стежать за чергами, запобігають конфліктам і спробам набирати пальне в каністри.

В Анапі, як і в інших регіонах Росії та на частині окупованих територій України, для водіїв діє ліміт – 20 літрів бензину на автомобіль. За словами місцевої жительки Олександри Нестеренко, цього вистачає приблизно на тиждень.

Представник адміністрації Арсен Мелкумян заявив, що після запровадження обмежень час очікування на заправках скоротився до 30-40 хвилин, тоді як раніше він міг сягати чотирьох годин.

Поліція Краснодара повідомила про затримання двох чоловіків після того, як у їхньому автомобілі знайшли 1000 літрів бензину АІ-95. Їх підозрюють у перепродажі пального за завищеною ціною.

На тлі дефіциту Росія дозволила нафтопереробним заводам протягом шести місяців виробляти бензин і дизель із підвищеним вмістом сірки. Відповідний урядовий указ має діяти до кінця року.

Reuters зазначає, що паливна криза поширилася до східних кордонів Росії. Через удари по енергетичній інфраструктурі країна, яка є третім найбільшим виробником нафти у світі, змушена імпортувати бензин, зокрема з Індії.