Fox News: Вбивства російських генералів все більше розколюють силовий апарат Путіна

Європейське розвідувальне джерело заявляє, що російські спецслужби сприймають армію як загрозу, залишаючи генералів без належного захисту.

Уже вдруге трохи більш ніж за рік вибух пролунав у підмосковній Балашисі та забрав життя російського військового діяча.

Як пише Fox News Digital, 9 червня вибухівка, закладена під BMW, здетонувала, коли водій почав виїжджати з парковки, повідомило незалежне російське видання The Insider. Видання ідентифікувало загиблого як генерал-лейтенанта Даміра Давидова, посадовця Міноборони РФ, відповідального за постачання ракет і артилерійських боєприпасів російським військам, які воюють в Україні.

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Місце вибуху привернуло особливу увагу. Він стався приблизно за 1150 футів від місця, де у квітні 2025 року внаслідок підриву автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Росії, повідомляла французька газета Le Monde.

За кілька місяців до смерті Москалика у Москві було вбито ще одного високопоставленого російського офіцера.

Генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, загинув після вибуху бомби, захованої в електросамокаті біля житлового будинку. Джерело у Службі безпеки України повідомило Reuters, що операцію провела СБУ.

Разом ці атаки є частиною ширшої серії вбивств і замахів на високопоставлених російських військових — кампанії, яка, за словами європейського розвідувального джерела, тепер оголює напруження всередині власної системи безпеки Путіна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року високопоставлені російські військові гинули внаслідок ракетних ударів, атак безпілотників, підривів автомобілів, авіакатастроф і бойових дій на фронті. За словами європейського розвідувального джерела, ці втрати тепер посилюють внутрішню напругу між російською армією та ФСБ — потужною службою внутрішньої безпеки Росії і наступницею радянського КДБ.

“Між російськими силовими інституціями існують внутрішні тертя”, — сказало європейське розвідувальне джерело Fox News Digital. “Російська армія хоче, щоб ФСБ гарантувала фізичний захист російських генералів, але ФСБ виступає проти того, щоб брати на себе відповідальність за військових”.

Ця суперечка відображає глибше суперництво всередині системи президента РФ Володимира Путіна, де спецслужби давно мають привілейоване становище порівняно зі збройними силами, стверджують кілька джерел.

“Це тягнеться ще з радянських часів”, — сказало європейське розвідувальне джерело. “Спецслужби не люблять військових, а військові не люблять спецслужби”.

Головна напруга, за словами європейського розвідувального джерела та російського опозиціонера Максима Каца, існує всередині самої путінської системи: війна підвищила значення армії на полі бою, тоді як політична структура в Москві досі сприймає генералів як потенційну загрозу.

У результаті для Кремля виникає парадокс. Росії потрібні її військові командири, щоб підтримувати війну, але спецслужби, які домінують у системі Путіна, схоже, не хочуть брати на себе відповідальність за їхній захист.

За даними незалежного російського видання Mediazona, від початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель щонайменше 15 російських генералів.

Серед них — п’ять генерал-лейтенантів, сім генерал-майорів і троє колишніх генералів.

Деякі загинули далеко від Москви, ближче до лінії фронту.

Генерал-лейтенант Олег Цоков, заступник командувача Південного військового округу РФ, загинув у липні 2023 року внаслідок українського удару ракетою Storm Shadow по окупованому Росією Бердянську. Генерал-майор Сергій Горячев, начальник штабу 35-ї загальновійськової армії, загинув у червні 2023 року під час українського контрнаступу в Запорізькій області. Генерал-майор Володимир Завадський, заступник командувача 14-го армійського корпусу, загинув біля Кринок на півдні України у листопаді 2023 року.

Інші були уражені всередині Росії або на контрольованій Росією території.

Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко, високопоставлений командир російських повітряних сил, загинув унаслідок катастрофи військово-транспортного літака над окупованим Кримом у березні 2026 року. Відставний генерал-майор Канамат Боташев, який літав на боці ПВК “Вагнер”, загинув у травні 2022 року після того, як його Су-25 збили над Луганською областю України.

Втрати почалися вже в перші тижні вторгнення в Україну, коли загинули генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії РФ, і генерал-майор Володимир Фролов, заступник командувача 8-ї армії.

Кац заявив, що армія давно займає вразливе становище в російській владній структурі.

“У Росії ФСБ — найбільша й найпотужніша силова організація, і сам Путін походить із цієї системи”, — сказав Кац Fox News Digital. “Армія, навпаки, завжди розглядалася цими людьми як загроза”.

За словами Каца, Кремль історично боявся популярних військових фігур, тому що армія є однією з небагатьох інституцій, здатних кинути виклик політичній владі.

“Ви не знайдете російських військових на високих державних посадах”, — сказав Кац. “Від часів Сталіна вони бояться армії. Щойно з’являється відносно відомий військовий із власним ім’ям, із ним так чи інакше розбираються — юридично, або як із Пригожиним, або як з іншими генералами. У Росії не існує такого явища, як популярний генерал”.

Кац стверджує, що навіть під час війни, коли статус армії мав би зростати, система Путіна тримає її політично слабкою.

“Армія не бере участі в ухваленні рішень”, — сказав Кац. “Її зараз фінансують, але все йде на війну. Генерали багаті, але не так, як міністри чи люди з ФСБ. Серед еліт вони найбільш обділені”.

За словами Каца, ця динаміка допомагає пояснити, чому російські генерали можуть не хотіти, щоб ФСБ відповідала за їхній захист.

“Для них ФСБ — значно більша загроза, ніж українська армія”, — сказав Кац. “Українська армія час від часу вбиває генерала. ФСБ саджає генералів у в’язницю набагато швидше”.

Європейське розвідувальне джерело заявило, що ці вбивства важливі не лише через операційні втрати, а й через психологічний ефект усередині російської армії.

“Путін розуміє, що втрата відомих російських генералів може вплинути на моральний стан у російській армії, який, з російського погляду, і так низький”, — сказало джерело.

За словами європейського розвідувального джерела, ймовірний компроміс полягав у тому, щоб відвести відповідальність від ФСБ.

“ФСБ не хотіла займатися захистом військових, тому цими генералами мала опікуватися служба безпеки адміністрації президента Росії”, — сказало джерело.

Кац заявив, що внутрішній тиск на Путіна може також збігтися з парламентськими виборами в Росії у вересні — моментом, який, на його думку, західні спостерігачі переважно ігнорують.

Він сказав, що голосування не буде вільним, а Кремль, як очікується, маніпулюватиме результатами.

Однак, за його словами, якщо суспільна підтримка путінської партії “Єдина Росія” різко впала, режиму може бути складніше зробити офіційні результати правдоподібними.

“Усі вже знають, які результати вони оголосять”, — сказав Кац. “Питання в тому, чи хтось повірить у ці результати”.

Кац заявив, що система Путіна довгий час залежала не лише від контролю, а й від уявлення, що Кремль усе ще має широку суспільну підтримку.

“Путін ніколи не керував у ситуації, коли він не має більшості”, — сказав Кац. “Його легітимність тримається на тому, що всі вірять у його підтримку більшістю. Коли всі повірять, що більшості в нього немає, і що він не просто трохи сфальсифікував, а просто намалював результати, — це вже інша історія”.

Він порівняв потенційний виклик із ситуаціями в авторитарних системах, які змушені переходити від керованої популярності до відкритого примусу.

“Путін не може програти, як Орбан”, — сказав Кац. “Але якщо всі в Росії знатимуть, що всі проголосували проти нього, а він намалював результати на свою користь, це буде нова ситуація. Він ніколи раніше не був у такому становищі”.