        Події

        Німеччина висунула обвинувачення у справі про вибухи на Nord Stream

        Віктор Алєксєєв
        1 Липня 2026 19:06
        читать на русском →
        Витік газу з газопроводу «Північний потік-2», зафіксований з датського винищувача-перехоплювача F-16 над островом Борнхольм, Данія, 27 вересня 2022 року / Фото: Командування з питань оборони Данії
        Витік газу з газопроводу «Північний потік-2», зафіксований з датського винищувача-перехоплювача F-16 над островом Борнхольм, Данія, 27 вересня 2022 року / Фото: Командування з питань оборони Данії

        Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України у справі про вибухи на газопроводах Nord Stream.

        Про це пише Reuters із посиланням на німецькі видання ARD, Sueddeutsche Zeitung і Zeit.

        Федеральна прокуратура відмовилася від коментарів.

        Реклама
        Реклама

        Підрив газопроводів Nord Stream, якими російський газ постачався до Європи, став одним із головних епізодів напруження між Москвою і Заходом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

        За даними ARD, прокурори обвинувачують громадянина України, якого відповідно до німецького законодавства про захист приватності називають лише Сергієм К., у нападах на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричиненні вибуху та руйнуванні споруд.

        Підозрюваного затримали в італійській провінції Ріміні 21 серпня 2025 року, а 27 листопада 2025 року передали Німеччині.

        Наступного дня німецький суддя привів у дію ордер на арешт.

        Сергій К. заперечує свою причетність. Його адвокат Нікола Канестріні заявляв, що впевнений у виправданні свого клієнта під час судового процесу в Німеччині.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov