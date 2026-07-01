Німеччина висунула обвинувачення у справі про вибухи на Nord Stream

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України у справі про вибухи на газопроводах Nord Stream.

Про це пише Reuters із посиланням на німецькі видання ARD, Sueddeutsche Zeitung і Zeit.

Федеральна прокуратура відмовилася від коментарів.

Реклама

Реклама

Підрив газопроводів Nord Stream, якими російський газ постачався до Європи, став одним із головних епізодів напруження між Москвою і Заходом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

За даними ARD, прокурори обвинувачують громадянина України, якого відповідно до німецького законодавства про захист приватності називають лише Сергієм К., у нападах на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричиненні вибуху та руйнуванні споруд.

Підозрюваного затримали в італійській провінції Ріміні 21 серпня 2025 року, а 27 листопада 2025 року передали Німеччині.

Наступного дня німецький суддя привів у дію ордер на арешт.

Сергій К. заперечує свою причетність. Його адвокат Нікола Канестріні заявляв, що впевнений у виправданні свого клієнта під час судового процесу в Німеччині.