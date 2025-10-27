Італійський суд схвалив екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного в підриві “Північного потоку”

Італійський суд схвалив передачу Німеччині українця, якого підозрюють у керівництві нападами на газопроводи “Північний потік”. Його адвокат, однак, має намір продовжувати боротьбу.

Про це повідомляє Tagesschau.

За інформацією ЗМІ, йдеться про громадянина України Сергія Кузнєцова.

Адвокат українця збирається подати апеляцію на рішення суду у Болоньї до вищого суду Італії, адже в суді використовували докази, які Верховний суд Італії вже визнав недійсними. Адвокат підкреслив, що йдеться не тільки про долю українця, а й про довіру до європейської системи судового співробітництва.

“Взаємна довіра не може бути сліпою: вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантій, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав”, – сказав він.

До слухання у Касаційному суді українець залишатиметься в Італії.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2” на дні Балтійського моря від РФ до Німеччини сталося три вибухи. У США, Британії та європейських країнах заявили, що це була цілеспрямована диверсія.

Сергія Кузнєцова заарештували 21 серпня на підставі ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні. З того часу українець перебував в ув’язненні в місті Річчоне.

Наприкінці вересня цього року у Варшаві був заарештований ще один підозрюваний з України – Володимир З. На початку жовтня польський суд продовжив його попереднє ув’язнення та тимчасово відмовив у видачі Німеччині.