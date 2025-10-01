У Польщі заарештували українця, якого підозрюють в підриві “Північних потоків”

Сьогодні, 1 жовтня, Варшавський окружний суд заарештував на сім діб українця, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до вибуху на газопроводах “Північний потік”.

Про це повідомляє видання RMF24.

Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Слідчі готуватимуть і, можливо, підтримають клопотання про видачу українця Німеччині.

“Застосування тимчасового арешту на попередньому, семиденному етапі є необхідним, але не обов’язково має призвести до подальшої ізоляції розшукуваного або його видачі, якщо виявляться обставини, передбачені, наприклад, ст. 607 КПК”, – пояснили у суді.

Такі обставини випливають з матеріалів справи і були зазначені прокуратурою. Розслідування у цій справі проводить спеціальний підрозділ на території Польщі. На думку судді, що це може перешкоджати видачі підозрюваного.

“На цьому етапі провадження суд не має права і не оцінює питання, пов’язані з геополітичною ситуацією або конституційним саботажем”, – зазначила суддя.

Нагадаємо, напередодні затриманого українця допитали в Окружній прокуратурі в Варшаві. Чоловік не визнав звинувачень, висунутих німецьким судом.

Підрив “Північних потоків”

Двотрубний магістральний газопровід Nord Stream 1, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, із загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд кубометрів газу на рік, був запущений у 2011-2012 роках.

Паралельний Nord Stream 2 мав транспортувати аналогічну кількість газу, однак попри завершення будівництва його експлуатація так і не почалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну.

У вересні 2022 року газопроводи Nord Stream 1 і Nord Stream 2 були пошкоджені внаслідок двох вибухів.