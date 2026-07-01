Шість українських компаній отримають фінансування на виробництво вибухівки

Україна інвестує майже 1 млрд грн у виробництво українських вибухових речовин.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, кластер Brave1 підсумував перший грантовий конкурс на виробництво вибухових речовин. Фінансування отримають шість українських компаній.

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Кожна з них зможе виробляти від 7 тонн вибухових речовин щомісяця з можливістю подальшого масштабування.

Федоров зазначив, що у світі нині спостерігається дефіцит вибухівки. Для України це критично важливо, оскільки вона потрібна для виробництва боєприпасів, дронів та інших засобів ураження.

Загальна вартість проєктів становить 944 млн грн, із них 620 млн грн — державне співфінансування.

За словами міністра, йдеться про нові виробничі лінії, нові спроможності та критично важливі компоненти для української зброї.

Він наголосив, що це має стати фундаментом для збільшення виробництва українських боєприпасів, ракет, дронів та інших засобів ураження.

Федоров також повідомив, що за три роки Brave1 видав майже 1000 грантів на понад 5,8 млрд грн і став найбільшим венчурним defense tech-інвестором у Європі.

Сьогодні екосистема Brave1 об’єднує понад 2500 компаній, більш ніж 5000 оборонних розробок, військових, інженерів, виробників, інвесторів і державу.

За словами міністра, Україна вперше побудувала повний цикл розвитку оборонних інновацій — від аналізу потреб фронту та визначення перспективних технологій до фінансування, випробувань, кодифікації, державних закупівель і масштабування.

Федоров зазначив, що виробництво вибухових речовин є лише одним із напрямів інвестування.

Серед інших пріоритетів — роботизація фронту для збереження життів військових, створення дешевих крилатих ракет із технологіями штучного інтелекту, доступних українських радарів для малої системи ППО, а також розвиток енергетичної зброї, зокрема лазерної ППО, яка вже проходить тестування.

Міністр також повідомив про оновлення грантової програми Brave1. До неї додали 53 нові технологічні пріоритети — від матеріалів і компонентів для ракет, ройових систем та автономних дронів до високоточних боєприпасів, підводних дронів, РЕБ проти КАБів і ракет, лазерної зброї та інших напрямів.

Українські розробники можуть отримати від 500 тис. до 8 млн грн на розвиток своїх технологій.

Також Україна запускає спеціальну грантову програму в межах BraveTech EU для розвитку проривних оборонних технологій.

Окремим напрямом стане Brave Prime, який відкриває новий формат співпраці зі світовими лідерами оборонної індустрії. Першими партнерами стали SAAB та Airbus.

За словами Федорова, наступний крок — відкрити українським виробникам доступ до світового ринку, залучити більше інвестицій, збільшити виробничі спроможності та масштабувати українські технології.