Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі може відбутися вже цього тижня

Тейлор Свіфт і зірка NFL Тревіс Келсі поки що успішно тримають у таємниці плани щодо свого весілля, пише Reuters.

Пара не робила публічних заяв про деталі церемонії. Reuters не змогло підтвердити ні дату, ні місце весілля, яке, як очікується, може відбутися вже цього тижня.

За словами директорки зі стилю та шопінгу Page Six New York Post Елани Фішман, у медіа та фанатів з’являються лише окремі фрагменти інформації, які можуть бути навмисними хибними слідами.

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Вона назвала рівень безпеки й секретності навколо події “вражаючим на рівні Пентагону”.

Ще до того, як Свіфт і Келсі оголосили про заручини в Instagram із підписом “Ваша вчителька англійської та ваш учитель фізкультури одружуються”, фанати активно обговорювали можливе місце церемонії.

TMZ повідомляло, що запрошення на весілля надійшли з водяними знаками для запобігання витокам, а час і місце навмисно залишили нечіткими.

Page Six писало, що організатором весілля став планувальник, відомий розкішними заходами, зокрема завдяки своїй конфіденційності.

Відпустка пари на озері Комо в Італії у травні 2024 року спричинила припущення, що Свіфт і Келсі оглядали потенційні локації для весілля, зокрема Villa d’Este.

Весільна платформа Wedding Chicks також припускала, що церемонія може відбутися в особняку Свіфт на узбережжі океану в Род-Айленді, де вона раніше влаштовувала вечірки на 4 липня.

The New York Times повідомляла, що багатоденний захід може пройти в Madison Square Garden. За даними видання, 2 липня там нібито має відбутися камерна зустріч, а наступного дня — масштабніша подія приблизно на 1000 гостей.

Інтернет-користувачі також вивчають розклади потенційних гостей. Вони звернули увагу, що акторка Марішка Гарґітей, яку нещодавно бачили зі Свіфт на матчі New York Knicks, скасувала п’ятничні виступи у бродвейській виставі Every Brilliant Thing.

Крім того, кантрі-співак Кенні Чесні скасував свої концерти в Лас-Вегасі у п’ятницю та суботу.

Співголовний редактор Billboard Джейсон Ліпшутц скептично ставиться до цих припущень і не виключає, що все це може бути складною відволікаючою схемою.

Виконавчий музичний редактор Variety Джем Асвад заявив, що видання планує висвітлювати весілля, хоча зазвичай не займається такими подіями. За його словами, інтерес читачів до всього, що пов’язане зі Свіфт, виправдовує особливу увагу.

Rolling Stone також підготував низку матеріалів до можливої церемонії, зокрема про найгучніші весілля знаменитостей та найкращі пісні Свіфт про кохання.

Співголовна редакторка Rolling Stone Ширлі Галперін припустила, що синя футболка з написом “Stevie Knicks”, у якій Свіфт з’явилася на четвертій грі фіналу NBA, може натякати на певну роль Стіві Нікс під час церемонії.

За словами Галперін, одним із головних питань залишається те, хто виступатиме на весіллі самої артистки та хто проведе церемонію.