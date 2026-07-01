Sony припинить виробництво дисків для PlayStation

Sony Group Corp. з січня 2028 року припинить виробництво фізичних дисків для своїх ігрових консолей PlayStation.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Компанія повністю переходить на цифрову модель, за якої користувачі завантажуватимуть ігри з онлайн-магазину Sony.

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У Sony заявили, що це є “природним напрямом” для Sony Interactive Entertainment з огляду на споживчі тренди, оскільки попит на цифрові медіа значно випереджає фізичні диски.

За словами компанії, такий перехід дозволить краще відповідати тому, як більшість спільноти PlayStation сьогодні воліє отримувати доступ до ігор і грати в них.

Водночас Sony наголосила, що зміни не вплинуть на ігри, реліз яких запланований до початку 2028 року. Вони все ще виходитимуть на дисках.

Видання зазначає, що Sony стане першим великим виробником консолей, який повністю відмовиться від фізичних носіїв.

Раніше Sony та Microsoft вже випускали дешевші цифрові версії консолей, які не підтримують диски. Водночас основні моделі їхнього обладнання продовжували працювати з фізичними іграми та Blu-ray.

У Sony пояснили рішення тим, що споживчі вподобання та ширша індустрія розваг продовжують відходити від фізичних дисків у бік цифрового формату.

Оголошення компанії викликало різку реакцію геймерів у соцмережах. Частина користувачів роками збирала колекції фізичних копій ігор для різних систем, однак тепер на обладнанні Sony їм доведеться переходити на цифрову бібліотеку.